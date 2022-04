Bevi acqua calda prima di andare a dormire, i benefici per il corpo

Bere acqua calda prima di andare a dormire è sempre una buona idea. Si sa, d’altronde, che l’acqua è un toccasana per l’organismo ed è indispensabile per la vita. Se senza mangiare possiamo in qualche modo resistere, senza bere lasciamo questo mondo in men che non si dica. Una corretta idratazione durante la giornata è sicuramente importante, ma non tutti sanno che un po’ d’acqua anche prima di coricarsi è veramente utile.

