Il tipo più comune di anemia è quello da carenza di ferro. Per chi non lo sapesse si tratta di una condizione per cui nel nostro corpo non ci sono i livelli di ferro che servirebbero. Ciò complica le cose per quel che riguarda il trasporto di ossigeno attraverso il sangue provocando diversi sintomi.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com