La carenza di vitamina D è una condizione che dovremmo proprio evitare. Il nostro organismo, infatti, quando si vede privato di tale elemento va in sofferenza e rischia di presentarci un conto salato. C’è uno studio, a tal proposito, che suggerisce come specie in tarda età esista un legame tra carenza di questa vitamina e lo sviluppo di malattie degenerative come l’Alzheimer.

