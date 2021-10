Con l'arrivo dell'autunno le nostre città iniziano a riempirsi di banchetti dai quali sale l'odore di castagne. Un odore che ci fa subito capire che siamo a ottobre o novembre. D'altronde stiamo parlando di uno dei frutti protagonisti di questa stagione. E fa pure bene all'organismo a più livelli. Per la sua composizione amidacea si impiega anche in forma di farina per preparare prodotti da forno.

