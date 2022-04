Cellulare e cancro al cervello, inedita scoperta

Per diversi anni la scienza ha cercato di approfondire la possibile relazione tra tumori al cervello e uso dei cellulari. Ora, si aggiunge un nuovo studio che afferma come non vi sia alcuna correlazione tra telefono cellulare e cancro. A firmare la ricerca è l’Università di Oxford che ha condotto la sua indagine insieme all’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione. Coinvolte nell’osservazione più di 1,3 milioni di persone, nate fra il 1935 e il 1950.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com