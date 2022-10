Cena, se mangi a quest'ora ingrassi subito

L’obesità affligge circa il 42% della popolazione adulta degli Stati Uniti e contribuisce all’insorgenza di malattie croniche. Mentre chiunque sconsiglia gli spuntini di mezzanotte, pochi studi hanno studiato in modo completo gli effetti dell’alimentazione tardiva sul rischio di obesità. Un nuovo studio condotto da ricercatori del Brigham and Women’s Hospital ha scoperto che il quando mangiamo influisce sul nostro dispendio energetico. Ma anche sull’appetito e sui percorsi molecolari nel tessuto adiposo. I loro risultati si possono consultare in Cell Metabolism. «Volevamo testare i meccanismi che potrebbero spiegare perché mangiare tardi aumenta il rischio di obesità», ha spiegato l’autore Frank A. J. L. Scheer. «Precedenti ricerche da parte nostra e di altri avevano dimostrato che mangiare tardi è associato a un aumento del rischio di obesità del grasso corporeo e riduzione del successo nella perdita di peso».

