«Ci ha ingannato», Kate Middleton viene accusata di averlo fatto durante l'incoronazione

Durante l'incoronazione del Re Carlo III, alcuni fan hanno notato dei dettagli sul vestito di Kate Middleton che hanno fatto pensare che la Duchessa avesse indossato due abiti diversi. Nel ritratto ufficiale, Kate indossa un vestito con una scollatura a V, mentre durante la cerimonia ha indossato un abito con una scollatura più stretta. Inoltre, l'abito della cerimonia sembra avere un ricamo leggermente diverso. Alcuni critici avrebbero accusato Kate di spreco e di non essere sostenibile, a causa della scelta di indossare due abiti su misura, nuovi di zecca e realizzati appositamente per l'occasione. Altri membri della famiglia reale, come la Duchessa Sophie di Edimburgo, hanno invece scelto di indossare abiti realizzati da stilisti sostenibili.

