Cibi viola, i benefici per il corpo che in pochi conoscono: i 10 più salutari

LOLNEWS.IT - Mai come in questo periodo dell’anno i cibi viola assumono un ruolo primario nell’alimentazione quotidiana: hanno infatti numerosi benefici sulla nostra salute grazie all’elevata concentrazione di antocianine, della famiglia dei flavonoidi. ESSI contrastano i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento della pelle e dell’insorgenza di stati infiammatori; inoltre migliorano la memoria, il microcircolo, contribuiscono alla prevenzione di malattie cardiovascolari, e abbassano il colesterolo cattivo. Ecco i più salutari per noi.

