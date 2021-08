I nostri amici cani sono in pericolo. Aumentano i casi di animali morti a causa del cibo industriale. L'agenzia americana per la nutrizione ha connesso, attraverso un comunicato stampa, la morte di 130 cani con un'azienda produttrice di cibo per cani del Midwest.

