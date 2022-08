Colesterolo alto: mangia avena a colazione per tenerne sotto controllo i livelli

Tenere sotto controllo i livelli di colesterolo alto è importante per la salute del nostro corpo. Si tratta di un grasso presente nel sangue che nelle giuste quantità serve per il funzionamento dell’organismo. Quando però i livelli di questo grasso sono eccessivi, diventa uno dei principali fattori di rischino per le malattie cardiache. Una sana ed equilibrata alimentazione è dunque fondamentale per tenerne sotto controllo i livelli. E tra gli alimenti consigliati da mangiare a colazione c'è l'avena.

