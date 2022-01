Come dormire per conservare intatto il cervello

Il sonno è un autentico toccasana per il nostro cervello ma solo se è in giuste quantità, né troppo né troppo poco. In medio stat virtus, dicevano i latini e ancora una volta hanno ragione. Come riferisce Fondazione Veronesi, infatti, esiste una giusta durata del sonno che è in grado di proteggere le facoltà cognitive. Secondo una ricerca della Washington University School of Medicine, il cattivo sonno può causare una degenerazione del cervello. Ecco, dunque, perché dormire bene e il giusto diventa prezioso per prevenire patologie cerebrali in età matura.

