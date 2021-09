Covid, quali città nel mondo hanno reagito meglio alla pandemia? Milano è l'unica italiana

Ogni paese, piccolo o grande che sia, ha dovuto più o meno massicciamente ridefinire se stesso durante e dopo la pandemia. Time Out ha stilato la classifica con le città migliori al mondo per come hanno reagito: in Italia c’è solo Milano, che si trova al 23° posto dopo metropoli di respiro ancor più internazionale come Londra, Hong Kong, Boston o Sidney. Secondo le testimonianze dei partecipanti al sondaggio, i milanesi hanno saputo far fronte comune contro la crisi: sono stati aggiunti molto km di piste ciclabili e tante zone sono state rese pedonali per permettere ai cittadini di riappropriarsi della città. Il dinamismo e l’ambizione di Milano hanno portato la città a rientrare nella lista seppur ben lontana dalla vetta, raggiunta da San Francisco.

