Declino cognitivo: l'ambiente in cui viviamo è importante

Il luogo in cui viviamo, l'ambiente che ci circonda, influenzerebbe il declino cognitivo delle persone specie in quelle di mezza età. Vivere in alcune avrebbe un beneficio sul cervello: essere circondati da zone verdi, giardini e vegetazione, ridurrebbe i casi di depressione tra i responsabili della demenza. Lo studio pubblicato su Jama Network Open, evidenzia che chi vive in zone residenziali in cui è presente il verde godrebbe di benefici quali una maggiore capacità cognitiva.

