Chi soffre di diabete sa che l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel combatterlo o almeno mantenerlo sotto controllo. Anche in estate ciò è possibile scegliendo con attenzione i frutti da gustare. In particolare ce n’è uno che si rivela molto utile in questo senso: il mirtillo.

