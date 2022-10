Diabete, se fai così a colazione riduci gli zuccheri nel sangue

Chi soffre di diabete di tipo 2 sa, o dovrebbe sapere, che si tratta di una condizione in cui cibi e bevande possono aiutare od ostacolare i livelli di zucchero nel sangue. In particolare c’è una bevanda davvero consigliata per la colazione perché consente di mantenere gli zuccheri a un livello stabile. Uno studio ha infatti dimostrato che il consumo di latte al mattino aiuta ad abbassare la glicemia durante tutto l’arco della giornata. Stando a quel che sostiene tale ricerca, una modifica alla routine della colazione può dare indubbi vantaggi per la gestione del diabete di tipo 2. Gli studiosi, come riporta Greenme.it, hanno scoperto che il latte consumato con i cereali per la colazione riduce la concentrazione di glucosio nel sangue postprandiale rispetto all’acqua. Questo grazie all’alta presenza di proteine del latte che ridurrebbe il carico glicemico e la concentrazione di glucosio nel sangue postprandiale.

