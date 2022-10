Diabete: tra le cause potrebbe esserci anche la solitudine. La insospettabile scoperta

Una ricerca condotta dalla Western Norway University of Applied Sciences di Bergen, ha rilevato che tra le possibili cause del diabete ci potrebbe essere anche la solitudine. I fattori che portano al diabete, malattia cronica che colpisce un'altissima percentuale della popolazione mondiale, possono essere legati a fattori genetici e fattori ambientali quali vita sedentaria, errate abitudini alimentari e di vita. Ora a quest'ultimo gruppo si aggiunge la solitudine; ma perché? La motivazione potrebbe essere legata ad una maggiore produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Un livello alto di tale ormone, porta ad un innalzamento dei livelli di zucchero nel sangue. Lo studio necessita di ulteriori approfondimenti ma certamente condurre una vita serena, circondati dagli affetti delle persone cui vogliamo bene non può far altro che regalare benessere fisico e mentale al nostro organismo.

