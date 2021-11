Dieta, carenza di zinco: gli strani sintomi, i danni per la salute e i cibi più ricchi

Lo zinco è un minerale fondamentale per la nostra salute. Si trova nei muscoli e nei globuli bianchi e rossi, ma anche nelle ossa, pelle, fegato e nei capelli. Va da sé che una carenza di zinco non sia una condizione favorevole per il corpo umano. Questo minerale favorisce la guarigione delle ferite, la crescita dei capelli, e stimola la produzione di collagene, che serve a mantenere la pelle elastica e tonica. Non solo: è importante per il sistema immunitario, per la salute della prostata e la regolazione della glicemia.

