Archiviate le festività è tempo di rimettersi in forma; tra i regimi alimentari che stanno trovando grande consenso, c'è la Dieta chetogenica. Si tratta di un regime alimentare che pone come macronutriente i grassi. Questo perché si basa sul principio secondo il quale il nostro organismo una esaurite le fonti esterne di glucosio, inizia a bruciare i grassi per ottenere la fonte di energia.

