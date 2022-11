Dieta di novembre, con questi cibi di stagione perdi kg e bruci il grasso addominale

Anche se novembre è considerato da molti il mese più triste dell’anno, ci offre una varietà infinita di cibi di stagione coloratissimi per una dieta pre-Natalizia capace di sciogliere la pancetta e farci perdere qualche chiletto. Consumare gli alimenti che ci fornisce la terra in autunno significa risparmiare sulla spesa e fare il pieno di fibre, vitamine e sali minerali: l’esempio principale riguarda la zucca, estremamente versatile in cucina, molto digeribile e in grado di facilitare il transito intestinale. Fate incetta anche di cavolo nero: molto saporito e adorato in Toscana, il cavolo nero è perfetto come condimento per la pasta o in una gustosissima minestra calda. Carciofi, asparagi e finocchi sono il contorno perfetto per una dieta detossificante improntata a drenare i liquidi senza dimenticare i funghi che contengono potassio, fosforo, selenio e zinco insieme alle vitamine D, K e B

