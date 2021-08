Dieta idrica, basta 1 giorno a settimana per riattivare il metabolismo: come funziona

LOLNEWS.IT - Con il caldo di agosto, la dieta idrica è la scelta giusta per chi ha bisogno di rientrare nel costume dell’anno scorso in poco tempo. Gli effetti immediati sono parecchi, ma – come per ogni dieta – va seguita con la consapevolezza che non fa miracoli: la dieta idrica mira a sgonfiare pancia e gambe e a riattivare il metabolismo grazie ad una importante riduzione calorica. Per 6 giorni a settimana si assumono circa 1200-1400 calorie: semaforo verde per carne magra, pesce, verdure e cereali integrali; poi soltanto un giorno a settimana le calorie devono scendere intorno alle 500 introducendo pasti liquidi. Sì a tisane, succhi di frutta senza zuccheri, frullati e ancora minestroni e passati di verdure o zuppe più tanta acqua. La dieta idrica assicura la perdita di 3-4 kg in una settimana, ma se fatta a lungo porta a perdere massa magra invece che grassa.

Foto: Shutterstock; Music: «Summer» from Bensound.com