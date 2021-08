Con il mese di agosto che è ormai arrivato e le vacanze che per molte persone sono sempre più vicine, l’argomento diete è uno dei più caldi del momento. In giro ce ne sono tantissime, e per i ritardatari ne esiste anche una dell’ultimo minuto. Non a caso si chiama dieta last minute dei 15 giorni. La sua caratteristica è che consente di perdere ben 3 chili. Non solo: aiuta anche muscoli e cervello.

