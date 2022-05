Mangiare di meno e al momento giusto della giornata potrebbe aiutarci a vivere più a lungo. Non è l’ultima dieta in voga tra i fanatici dell’argomento, ma quel che emerge da un recente studio pubblicato sulla rivista Science. Per ora i risultati riguardano i topi da laboratorio, ma chissà che presto non possano riguardare anche gli esseri umani.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com