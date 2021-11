Dieta mediterranea, trovati pesticidi nelle urine: il rischio per la salute

LOLNWS.IT - Una ricerca condotta dagli studiosi dell’Università di Oslo fa luce sugli aspetti nascosti della dieta mediterranea: La forza del regime migliore del mondo risiede nell’elevato consumo di frutta e verdura, cereali e pesce. Lo studio, pubblicato sull’ American Journal of Critical Nutrition, ha coinvolto 27 persone: alcune sono passate alla dieta mediterranea; Al termine della sperimentazione nelle loro urine sono state ritrovate tracce di pesticidi (insetticidi e organofosfato) tre volte in più che negli altri. Chi, tra coloro che hanno seguito questa dieta, ha consumato alimenti di agricoltura bio, aveva il 90% in meno di contaminanti nelle urine. Le sostanze incriminate potrebbero avere effetti disastrosi sugli ormoni a lungo andare e creare problemi di fertilità interferendo con il nostro sistema endocrino.

