Dieta, il modo (scientifico) per non ingrassare in vacanza: bastano 30 secondi

Dopo tanto penare rispettando alla lettera la dieta arriva il momento di partire per le ferie e molti tornano a casa con dei chili in più. Inutile girarci intorno: lontano da casa non è così difficile aumentare di peso. Le occasioni per trasgredire dal punto di vista alimentare sono tante e spesso ce le si concede senza pensarci troppo. Esiste però un modo per non ingrassare in vacanza e non tornare a casa appesantiti.

Foto: Shutterstock; Music: «Perception» from Bensound.com