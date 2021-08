Dieta, questo è l’orario giusto per mangiare carboidrati senza ingrassare

Difficile resistere o ancora peggio rinunciare ai carboidrati. Per molti sono questi il vero punto debole quando si tratta di fare una dieta. Anche perché siamo abituati a pensare che, facendo ingrassare, ne si debba fare a meno se si vuol perdere peso. Le cose però non stanno esattamente così. La bella notizia infatti è che per perdere peso non bisogna per forza dire addio ad alimenti come pane e pasta. Certo, è necessario sapere quando mangiarli e in che quantità. Ecco allora qual è l’orario giusto per mangiare carboidrati senza ingrassare.

Foto: Shutterstock; Music: «Summer» from Bensound.com