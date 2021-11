Dopo i 60 la salute dipende da alcuni fattori cruciali: segui queste regole

Scienza e medicina ci aiutano non solo a vivere più a lungo ma anche a vivere meglio, sempre che adottiamo alcuni accorgimenti. Soprattutto superati i 60 anni, dovremmo seguire alcune regole che possono davvero aiutarci a stare bene a lungo. Per esempio, il primo consiglio è quello di ridurre l’assunzione di alcuni farmaci come l’aspirina: sono i cosiddetti Fans. Gli antidolorifici, infatti, andrebbero assunti dietro consiglio del medico visto che possono causare reazioni anche pericolose.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com