Dormire a pancia sotto: i rischi per la salute che forse non conosci

Assumere la posizione corretta mentre si dorme non solo farà riposare meglio, ma eviterà possibili problemi per la nostra salute. Ra le posizioni preferite da molti c'è quella a pancia sotto; purtroppo però è una di quelle sconsigliate dagli esperti. La colonna vertebrale assume una posizione sbagliata e questo potrebbe portare a dolori alla cervicale ad esempio. Se proprio è l'unica posizione in cui uno riesce a prendere sonno allora il consiglio è quello di non usare il cuscino.

Foto Shutterstock; music Cute from Bensound.com