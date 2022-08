Dormire in estate può risultare più difficoltoso rispetto agli altri periodi dell’anno. L’allungarsi delle ore di luce può ritardare l’orario del riposo notturno. Ma ci sono anche altri fattori che complicano la questione: temperature più alte, la presenza di insetti sgraditi come le zanzare. Il sonno è prezioso, quindi vediamo come porre rimedio.

