Effetto Stroop, se sbagli a leggere queste parole il tuo cervello sta perdendo colpi

Il nostro corpo ci fornisce molti segnali che spesso non sappiamo cogliere o interpretare nella maniera corretta. È il caso del cervello che può perdere qualche colpo per via dell’invecchiamento ma anche per colpa di patologie. In particolare c’è un indicatore (quasi) infallibile che ci fornisce la prova che il nostro cervello si sta deteriorando. Questo test si chiama Effetto Stroop, dal nome dello psicologo statunitense che negli Anni Trenta mise a punto la tecnica.

