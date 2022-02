Soffrire di emicrania può essere invalidante e rientrare a tutti gli effetti nelle malattie sociali. In tal caso si può richiedere la valutazione all'Inps per accedere all'assegno mensile e la possibilità di utilizzare la legge 104. Ma quando l'emicrania è una malattia sociale, e come fare per chiedere la valutazione all'Inps?

