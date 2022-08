In estate il problema delle gambe gonfie riguarda molte persone. Donne, certo, ma non solo. Colpisce chi soffre di insufficienza venosa, così come coloro che fanno una vita sedentaria e praticano poca attività motoria. D’estate, con le alte temperature, i casi aumentano a vista d’occhio.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com