Giornata del Sonno, occhi sempre più stanchi: i trucchi per rilassarli

Il 18 marzo si celebra la Giornata del Sonno, ricorrenza voluta sin dal 2008 dalla World Association of Sleep Medicine (Wasm). Lo scopo, com’è facile intuire, è quello di porre l’accento sull’importanza del dormire bene e sulle problematiche che, al contrario, possono insorgere nel momento in cui la qualità del sonno sia scarsa. A non dormire bene non sono in pochi: si stima che circa il 45% della popolazione abbia difficoltà in tal senso.

