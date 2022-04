Grazie al latte materno diagnosi precoce di tumore al seno

L’ultimo studio in materia di tumori arriva dalla Clarkson University di New York e ha individuato alcuni marcatori che possono agevolare la diagnosi precoce del cancro al seno. Si tratta di biomarcatori proteici che si trovano nel latte materno e che sono in grado di dare informazioni sul rischio di cancro al seno. Come? Basta un semplice prelievo del sangue, a qualsiasi età, per capire se si è esposti alla possibilità di sviluppare neoplasie.

