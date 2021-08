I bambini contraggono meno il Covid, il motivo scientifico

Fin dall’inizio della pandemia i numeri hanno mostrato come i meno colpiti dal Covid siano stati i più piccoli. L’incidenza del Coronavirus sui bambini, infatti, è risultata di gran lunga inferiore a quella su altre fasce di età e gli studiosi ne hanno indagato il motivo. A proteggere i bimbi sarebbe, secondo la ricerca guidata da Irina Lehman all’Istituto di Salute di Berlino alla Charité (BIH), una caratteristica peculiare del sistema immunitario. La protezione innata sarebbe doppia, capace di proteggere le mucose respiratorie in maniera più efficace di quanto non succeda negli adulti.

