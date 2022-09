Il nostro naso fiuta la morte: ecco come è possibile

Il naso è uno degli organi più stupefacenti del nostro corpo. Se solo ci pensiamo un attimo, le sue funzioni ci appaiono indispensabili. Negli ultimi due anni lo abbiamo imparato a nostre spese. Chi per colpa del Covid ha perso più o meno temporaneamente l’olfatto si è sentito spaesato. Come se gli avessero tolto una parte non poco importante della propria esistenza e della propria quotidianità. Quel che stiamo per dire, però, ha dell’incredibile. Il nostro corpo fiuta la morte. È cioè in grado di riconoscere, attraverso l’olfatto, una molecola rilasciata dai corpi in putrefazione.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com