I sintomi di un tumore possono essere molto diversi da persona a persona: per questo è molto importante effettuare visite di controllo e di prevenzione appena si nota qualcosa di strano o di diverso. Riconoscere in tempo un tumore è importantissimo per sconfiggerlo. Alcuni tumori portano prurito sulla pelle: ad esempio linfoma cutaneo, leucemia, linfoma di Hodgkin. Parliamo ovviamente di un prurito intenso, fuori dal normale.