Il vaccino contro il cancro potrebbe essere disponibile molto prima di quanto pensi: ecco la data

Intressanti novità arrivano sul fronte scientifico e c'entrano in qualche modo con il Covid-19: i professori Ugur Sahin e Ozlem Tureci, fondatori di BioNTech, hanno affermato che proprio lavorare sulle terapie per sconfiggere il Covid-19 ha accelerato anche la ricerca di un vaccino contro il cancro. Al centro c'è la tecnologia mRNA sviluppata per il vaccino contro il Covid-19, che a differenza di quelli tradizionali utilizza il codice genetico del virus per sconfiggerlo. Questo potrebbe portare ad avere un vaccino contro il cancro già nel 2030. A dichiararlo è stata proprio la professoressa Sahin alla Bbc, spiegando che «quello che abbiamo sviluppato nel corso di decenni per lo sviluppo del vaccino contro il cancro è stato il vento favorevole per lo sviluppo del vaccino Covid-19, e ora il vaccino contro il Covid-19 e la nostra esperienza nel svilupparlo ci restituisce il nostro lavoro sul cancro».

