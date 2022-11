L'esercizio di 30 minuti prima di colazione: bruci il doppio dei grassi e perdi peso

Secondo un recente studio, pubblicato sulla rivista "The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism", allenarsi prima della colazione mattutina porterebbe con sé benefici in termini di salute. L'allenamento a stomaco vuoto, infatti, aiuterebbe a prevenire il diabete e a bruciare fino al doppio dei grassi rispetto ad altri momenti della giornata. Lo studio che ha portato a questa evidenza è stato condotto su alcuni individui che hanno praticato allenamenti prima e dopo la colazione. Chi lo ha fatto prima della colazione ha dimostrato una migliore sensibilità all'insulina e bruciato il doppio delle calorie. Fare dunque uno sport nella media con una sessione di allenamento di circa 30 minuti (come pedalare sulla cyclette o camminare a ritmo sostenuto) prima della colazione, apporterebbe grandi benefici. Ovviamente non si tratta di allenamenti agonistici, dove il dispendio calorico ed energetico è diverso.

