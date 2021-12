La blacklist dei 105 farmaci da evitare

La rivista specializzata Prescrire ha aggiornato il suo elenco di medicinali da evitare in quanto questi farmaci hanno effetti collaterali superiori ai benefici. Si tratta di una lista di ben 105 farmaci da evitare perché risultati inefficaci se non dannosi per chi li assume. L’indagine valuta diversi indicatori e, di anno in anno, aggiorna l’elenco finale sulla base di follow-up e nuovi dati. In dieci anni, ‘Prescrire’ ha rimpolpato la sua blacklist con farmaci ormai obsoleti oppure, al contrario, farmaci recenti meno efficaci dei precedenti. O ancora, farmaci che espongono a rischi maggiori rispetto ai benefici.

