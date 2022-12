La dieta dei 4 alimenti per perdere 2 chili in 3 giorni: funziona davvero?

Tra le cosiddette diete lampo si inserisce un'alternativa, chiamata Cram. Il suo nome è un acronimo e indica gli alimenti da cui sarebbe composta: cereali, riso, apple (mele) e milk (latte). La dieta sarebbe in grado di far perdere anche 2 chili in soli 3 giorni. Oltre ai 4 ingredienti base sono concessi anche condimenti in piccole quantità come l'olio, il basilico, il limone e lo zenzero. Quanto alle bevande, sono consigliati 2 litri d'acqua da bere durante l'arco della giornata. Secondo gli specialisti, questo regime alimentare per un breve periodo potrebbe anche funzionare. A spiegarlo è stata la dottoressa Marcosini, intervistata dal Corriere: «Per tre giorni la Cram non è così terribile». Occhio però a non esagerare, meglio non prolungarla nel tempo perché si tratta di una dieta priva di molti nutrimenti essenziali e vitamine: «Condurre un regime di questo tipo alla lunga può essere molto pericoloso», ha spiegato.

