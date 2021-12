La rabbia e la fatica: tre fattori possono causare ictus immediato

L'ictus rappresenta la terza causa di morte nel mondo. Ogni anno, infatti, colpisce circa 12 milioni di persone nel mondo, tra cui 95.000 solo in Italia. Le cause principali dell'ictus sono l'ostruzione completa o parziale di un vaso arterioso, o l'emorragia cerebrale per la rottura del vaso colpito. Tra i fattori di rischio, ci sono l'ipertensione, il fumo di sigaretta, il diabete e la fibrillazione. Ma non solo. Si è sempre pensato che anche altri fattori possano determinare un ictus, tra questi anche la rabbia e la fatica.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com