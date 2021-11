La teoria dei Big Five: tu hai una di queste 5 cose nella tua vita?

Alcuni studiosi hanno individuato alcuni tratti che segnalano se una persona è stabile psicologicamente o meno. Pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology, la teoria dei Big Five definisce cinque caratteristiche della personalità. Ovvero: estroversione/introversione, gradevolezza/sgradevolezza, apertura/chiusura mentale, coscienziosità/negligenza, nevroticismo/stabilità emotiva. Partendo da questi tratti psicologici, è stato valutato quali fossero quelli appartenenti ai soggetti in uno stato di benessere psicologico. Stando ai risultati, sono quattro le caratteristiche che indicano una condizione di serenità interiore.

