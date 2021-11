La tomba di Babbo Natale: i resti di Santa Claus sono in una città perduta in Irlanda?

Una città perduta, una chiesa abbandonata in mezzo alla natura e un segreto straordinario custodito al suo interno: la tomba di Babbo Natale. A Newtown Jerpoint non lontano da Thomastown, a Kilkenny in Irlanda, si trovano le rovine della Chiesa di San Nicola appartenenti al XII e il XIII secolo. Secondo una leggenda è qui che si trova la tomba di Babbo Natale, o meglio di San Nicola colui cui è ispirata la figura del simpatico e dolce uomo dalla barba bianca e dal vestito rosso.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com