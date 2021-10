La truffa del miele, ecco cosa c’è nei barattoli che compriamo al supermercato

Un test che arriva dalla Francia ha svelato una serie di etichette false che riguardano il miele che compriamo nei supermercati. Esistono, sappiamo, diverse tipologie di prodotto e trovare quello che risponde meglio ai nostri gusti non sempre è facile. A complicare la situazione ci si metterebbero anche le indicazioni fraudolente riportate in etichetta. E a far emergere la frode alimentare è un test che arriva dalla Francia dove sono stati presi in esame diversi marchi presenti anche in Italia. E l’esito dell’indagine è a dir poco sconcertante.

