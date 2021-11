La vitamina C fa bene, e su questo non ci sono dubbi, ma ci sono casi in cui può rivelarsi tossica. Specie durante la stagione influenzale abbiamo bisogno di rafforzare il sistema immunitario, e per questo qualcuno può ricorrere a integratori di vitamina C. Nulla di male, ma attenzione a non esagerare con le quantità.

