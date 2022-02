Mal di testa, scoperta l’origine del disturbo: colpa del Dna, lo dice la scienza

LOLNEWS.IT - In Italia si contano tra i 7 e gli 8 milioni di persone affette da mal di testa, un numero pari al 12% della popolazione: il disturbo è tra i più diffusi, le cause sono molteplici e i rimedi spesso dei sempplici palliativi. Il più grande studio mai realizzato sull’emicrania ha riunito ricercatori da Stati Uniti, Europa e Australia per analizzare i dati di 873mila partecipanti: di questi, 102mila soffrivano di mal di testa. La ricerca su vastissima scala ha individuato 123 regioni del genoma umano legato al rischio di emicrania, connessa a meccanismi neurovascolari influenzati dal Dna. I dettagli dello studio apparso su Nature.

