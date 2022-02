I metalli pesanti possono entrare nel nostro flusso sanguigno in diversi modi. Tra questi il consumo di pesce d’allevamento, i tatuaggi, otturazioni dentali ma anche tramite prodotti per la casa o elementi inquinanti ambientali. C’è un modo, però, per eliminarli dall’organismo, e il merito va a una spezia profumata.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com