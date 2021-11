Migliora la memoria facendo cyclette, bastano 30 minuti: la scoperta della scienza

LOLNEWS.IT - Fare sport fa bene non solo al corpo e allo spirito ma anche alla mente: combatte il sovrappeso, lo stress e il decadimento cognitivo: molteplici sono gli studi che hanno riscontrato un legame diretto tra la memoria a breve termine e attività aerobiche come la cyclette. Bastano 30 minuti di cyclette a intensità moderata affinché riusciamo ad ottenere un effetto stimolante delle nostre capacità mnemoniche. Ciò è emerso da una ricerca presentata alla conferenza annuale della British Psychological Society qualche anno fa: ai partecipanti è stato chiesto di memorizzare una lista di parole da ricordare e ripetere o subito dopo averle viste oppure mezz’ora dopo. Questo lasso di tempo poteva essere usato per riposarsi o per fare cyclette: chi è salito sulla bici prima e dopo aver letto i termini ha avuto risultati migliori.

Foto Shutterstock; music Funday from Bensound.com