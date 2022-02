Uno studio pluridecennale ha cercato di approfondire le cause di decesso durante un amplesso. Questa triste eventualità non succede solo a soggetti in età matura o avanzata ma può capitare anche alle persone più giovani. A sottolinearlo è l’indagine pubblicata sul portale studyfinds.org che ha studiato circa settemila casi di morte improvvisa con cause cardiache.

