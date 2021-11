Prendi integratori di calcio? Fai attenzione ai rischi

Spesso assumiamo gli integratori di vitamine e sali minerali per sopperire alle carenze di un regime alimentare inadeguato. Capita, però, che lo facciamo con troppa leggerezza senza considerare che anche questi prodotti possono essere rischiosi per la salute. Secondo il recente studio della Johns Hopkins University, ripreso da Fondazione Veronesi, gli integratori di calcio potrebbero danneggiare il cuore. Un’integrazione scorretta, infatti, può arrivare a essere dannosa per il nostro sistema cardiocircolatorio. Il rischio è quello di aumentare la sviluppo di placche aterosclerotiche.

